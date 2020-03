Polícia pede ajuda para identificar assassino de Junior Batatinha em Mossoró

Nesta sexta-feira (6) policiais civis da Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM) divulgaram, imagens do sistema de câmeras de segurança que podem auxiliar na identificação do suspeito da prática do crime de homicídio, praticado no dia 14 de janeiro de 2020, no bairro Alto da Conceição, localizado em Mossoró.

De acordo com investigações, Nerivan Alvez da Silva Júnior, conhecido como “Junior Batatinha”, foi surpreendido enquanto estava na varanda de sua casa, dormindo numa rede, quando um homem numa bicicleta dirigiu-se às grades de acesso ao imóvel e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

A equipe da Delegacia de Homicídios de Mossoró promoveu diversas coletas de imagens do suspeito e solicita ajuda da população para identificá-lo, mediante denúncias anônimas.



A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181 ou por meio do Whastapp da Delegacia de Homicídios de Mossoró, através do número 84 9 8118-1478.