Foro: alerta em Mossoró com casos suspeitos de coronavirus. O que fazer?

O programa online Foro de Moscow desta segunda-feira (9) já está no ar, destacando Mossoró em alerta: três casos suspeitos de coronavírus. O programa é apresentado de segunda a sexta-feira pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson e também pode ser ouvido através do Spotiffy.

Para isso a coordenadora da comissão de doenças infecciosas do Hospital Regional Tarcísio Maia, Kalidyja Freitas, explica a situação de três casos suspeitos da doença. Também fala de como as pessoas podem se proteger e as orientações em casos de suspeitas.

Assista o programa no Youtube, inscreva-se no canal, siga no instagram @agenciamoscow e escute pelo Spotify.