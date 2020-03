Acusado de matar Karla Simone com um porrete de madeira é preso em Apodi

O técnico em refrigeração Adriano Valdivino da Silva Lima, de 28 anos (foto abaixo), que matou a ex-namorada Karla Simone da Silva, de 30 anos (foto acima), usando um porrete de madeira e uma faca, no dia 1º de março, dentro de um motel na cidade de Taboleiro Grande, foi preso em Apodi/RN.

A prisão foi realizada pelos policiais civis de Apodi com apoio da PM de Riacho da Cruz, que estava no encalço do criminoso desde o início do mês. O crime deixou a população da região revoltada com o criminoso.

Além de matar Karla Simone, deixando dois inocentes órfãos, Valdivino feriu com gravidade Tibério Cássio, de 33 anos, que foi socorrido inicialmente para Pau dos Ferros e depois transferido para o Hospital regional Tarcísio Maia em Mossoró.

A prisão aconteceu nesta segunda-feira, 9, graças a informações passada a Polícia pela população. O crime deixou a população de Riacho da Cruz e vizinhança revoltada. Durante velório e sepultamento da vítima, várias pessoas se manifestaram com indignação.

Karla Simone havia tido sim um relacionamento com o Adriano Valdivino e estava atualmente com o Tibério Cássio. O criminoso se armou com um pedaço de pau e a matou, com requintes de crueldade dentro do motel que estava com o namorado em Taboleiro Grande.