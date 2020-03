Motorista que atropelou e matou pedreiro em Natal é preso pela Polícia Civil

Bruno Luis Duarte da Costa Pereira, 34 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (10). De acordo com as investigações, ele é o motorista que guiava o Renault Clio, de cor branca, que atropelou e matou Cícero dos Santos, 53 anos, no sábado (7), em Neópolis, após uma discussão de trânsito.