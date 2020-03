PRF apreende adolescente com meio kg de cocaína em Mossoró

No final da tarde desta segunda-feira (16) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 525 gramas de cocaína que estavam sendo transportadas por um menor de 16 anos.

A apreensão aconteceu no km 57 da BR 304, em Mossoró, e contou com a participação da Polícia Federal e da Secretária de Operações do Ministério da Justiça e segurança Pública.

Durante uma fiscalização de rotina, foi abordado o condutor de um veículo Spacefox, que fazia o transporte de passageiros entre Natal e Mossoró. No carro, seguiam o jovem e uma mulher com uma criança.

No momento da abordagem, o adolescente demonstrou muito nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais. Na vistoria ao veículo, foi encontrado sob o banco da frente do passageiro, um pacote com dois tabletes da droga.

O jovem informou que pegou o entorpecente com um desconhecido, na zona norte de Natal e que a revenderia em Mossoró. Disse ainda que teria pago a quantia de R$ 4.000 pela cocaína.

Diante do flagrante, o adolescente foi apreendido e encaminhada com a droga à Delegacia da Polícia Civil local. O condutor teve o seu celular apreendido para perícia.