Sesap confirma 3ª morte por Covid-19 em Mossoró; 4ª vítima no estado

Às 10h desta sexta-feira (3) a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte confirmou o 4º óbito por coronavírus no estado, na cidade de Mossoró.

Apesar não ter fornecido as informações do paciente, a Sesap informou que se trata de um óbito que já havia ocorrido anteriormente na cidade e que estava sendo investigado para confirmação da doença.

Já de acordo com a secretaria de saúde de Mossoró, a 3ª vítima da cidade foi uma idosa de 90 anos, que morreu na semana passada.

Além deste caso, até esta sexta, já foram confirmados no estado as mortes do professor de Luiz Di Souza, de 61 anos, em Mossoró, do gastrólogo Matheus Aciole, de 23 anos, em Natal, e do técnico de enfermagem Luis Alves de Brito Sobrinho, de 48 anos, também em Mossoró.

O número de casos confirmados da Covid-19 subiu para 176 no estado e para 43 em Mossoró. Quanto aos casos suspeitos, são 2288 em todo o RN e 43 em Mossoró. Outros 465 já foram descartados.

Três óbitos continuam sendo investigados em 3 cidades do RN: Macau, Parnamirim e Natal.