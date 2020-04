Foro de Moscow: quem ganhou e quem perdeu com as mudanças de partido em Mossoró?

A edição do Foro de Moscow desta segunda-feira (6) faz um balanço de quem ganhou e de quem perdeu com as mudanças de partido. Quais os partidos que se fortaleceram e quais os nomes que poderão se reeleger ou que partirão para o tudo ou nada. O programa é apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, é transmitido pelo Youtube e pelo Spotify.

O programa ainda destaca as ações de enfrentamento ao coronavírus no RN. O Estado está acima da média no índice de isolamento. Mais da metade das pessoas estão recolhidas em suas casas.

