Prefeito de Encanto diz que está com coronavirus e faz apelo dramático

"MEU povo agora com um caso confirmado no município, venho pedir mais uma vez, o melhor remédio é cuidar cada um de suas casinhas ,fique em casa por tudo que é mais sagrado, como ainda sou jovem o vírus tem judiado pouco comigo e vou ficar bem com a graça do senhor porque ele e todo poderoso", escreveu Atevaldo Nazário

O prefeito Atevaldo Nazário, de Encanto, no Alto Oeste do Rio Grand do Norte, informou em suas redes sociais, neste sábado, 11, que testou positivo para coronavirus, Covid-19. Ele faz um apelo dramático aos seus conterrâneos.

"MEU povo agora com um caso confirmado no município, venho pedir mais uma vez, o melhor remédio é cuidar cada um de suas casinhas ,fique em casa por tudo que é mais sagrado, como ainda sou jovem o vírus tem judiado pouco comigo e vou ficar bem com a graça do senhor porque ele e todo poderoso", escreveu.

Segue

Querida população de ENCANTO PAZ E BEM!

Hoje venho agradecer ao bom DEUS por está mim fortalecendo a cada dia na caminhada e nesta missão que digo por hora que foi uma dadiva de Deus e do povo querido desde município abençoado, durante este período tentei se esforçar o máximo com toda a minha equipe de saúde,através de toda dedicação do meu secretario de saúde, Diego Vasconcelos, uma equipe que esta de parabéns pelo combate ao coronavírus, mesmo diante desta luta tivemos no município de Encanto:

5 suspeito, 19 monitorados, 1 descartados e 1 confirmado.

Quero dizer que este caso confirmado em nossa terra abençoada sou eu ATEVALDO NAZARIO, mas diante mão quero dizer a todos quer estou bem perante os sintomas acompanhado por minha equipe medica local, Monica e Ferrari tem dado todas as orientações precisas, desde do inicio que fiz a quarentena, vou ficar isolado em casa por mais um período ao lado de Juselma Oliveira, para lutar em prol de nossas vidas e para o bem de todos vocês da minha cidade.

MEU povo agora com um caso confirmado no município, venho pedir mais uma vez, o melhor remédio é cuidar cada um de suas casinhas ,fique em casa por tudo que é mais sagrado, como ainda sou jovem o vírus tem judiado pouco comigo e vou ficar bem com a graça do senhor porque ele e todo poderoso.

Imagina este vírus pegar um idoso, uma criança é um perigo total capaz de causar a morte.

Aqui fica minha gratidão a todos que estavam na torcida pelo meu bem esta, obrigado a você encantense que mim colocou nas orações, obrigado aos familiares e amigos que estão na batalha e ao meu lado mandando mensagem positivas.

Quero dizer ao meu povo que, Atevaldo Nazario vai continuar isolado para o bem de todos os munícipes,estarei atuando a distancia ao lado do secretario de saúde objetivando evitar novos casos nesta terra. Eu estou mim sentido bem,todos os sintomas de antes estão indo embora aos poucos. Deus irá derramar bençãos perante EU E VOCÊS para juntos comemoramos muitas vitorias vivenciadas por amor.

Meu coração e minha vontade pede para esta no meio do povo, mas aqui convido você a ficar em CASA, porque é o melhor remédio.

UM forte abraço e com toda prevenção vou ficar bem para atuar e cuidar com carinho de cada um de vocês.