Empresas devem cumprir as medidas protetivas no combate a Covid-19

Nesta segunda-feira (27), durante coletiva de imprensa para atualizar as ações de combate ao coronavírus do estado, o médico Petrônio Spinelli voltou a fazer um apelo para que a população fique em casa.

O adjunto da Secretaria de Saúde do Governo do RN insistiu na necessidade de pelo menos 60% da população ficar em casa e tomar as medidas de proteção.

"As pessoas devem ficar em isolamento e todos devem usar máscara. Ficar em fila sem máscara é inaceitável. A situação é grave, e, afirmamos publicamente, o sistema pode, sim, entrar em colapso rapidamente", disse.

Petrônio também lembrou que o combate à Covid-19 precisa ter o protagonismo de toda a sociedade, das pessoas individualmente e das empresas enquanto instituições.

Esta empresas, inclusive, devem cumprir com as medidas previstas nos decretos estaduais, fornecendo equipamentos aos colaboradores e assegurando a higienização constante. Os estabelecimentos comerciais também devem evitar grandes aglomerações.

"Algumas empresas estão fazendo propaganda orientando a população corretamente. Mas outras estão fazendo como se estivesse tudo normal e anunciando promoções que estimulam aglomerações. Isso destoa do acordo feito para as medidas do decreto, que permite o funcionamento de alguns setores. Este momento é de fazer valer o isolamento de 60% das pessoas. A população precisa tomar esta consciência", alertou Petrônio.

O RN possui hoje 137 pessoas internadas em consequência da Covid-19. Deste total, 77 estão em leitos de UTI nas redes pública e privada. A taxa de ocupação de leitos nos hospitais da rede estadual hoje é de 39,5%. São pacientes internados em UTI, com e sem respiradores.

Acerca da doença há 4.122 casos suspeitos, 832 confirmados, 2.966 descartados em 57 municípios e notificações em 155 municípios. Outros 45 foram a óbito e há 7 mortes em investigação.

Analisando as ocorrências, Spinelli explicou que hoje 80% dos casos atingem pessoas com mais de 80 anos. Antes a média de idade era de 60 anos.

"Isso significa que a pandemia volta aos idosos. E que ela está chegando aos bairros onde residem as pessoas que dispõem de menos recursos para se proteger. É uma situação grave e preocupante por que os casos estão indo para a periferia, mas não reduzem na classe média", observou.

Neste final de semana, a Sesap deu continuidade aos trabalhos para que o Hospital Giselda Trigueiro funcione plenamente com 25 leitos, na instalação dos dez leitos de UTI do Hospital Pedro Germano da Polícia Militar, dos 20 leitos de UTI no João Machado, em Natal e em Mossoró, com os leitos de UTI no Hospital São Luiz em parceria com a Prefeitura.