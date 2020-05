Na manhã desta sexta-feira (12) o Programa RN+Unido do Governo do Estado recebeu 12 mil litros de água doados pela Empresa Solar Coca-Cola.

Os produtos foram entregues na Central de Doações, localizada na Escola de Governo, e são destinados para os profissionais de saúde que atuam no Hospital Giselda Trigueiro, em Natal.

O controlador-geral do Estado e coordenador das campanhas governamentais de doação, Pedro Lopes, acompanhou a entrega.

Esta foi a terceira doação realizada pela empresa que já havia entregue 6 mil vasilhames para envazar álcool líquido a 70%, no dia 4 de maio. No total, foram doados 16 mil vasilhames, a primeira entrega de 10 mil unidades ocorreu no dia 3 de abril.

O controlador-geral destaca a importância de mais essa doação, “O Governo do Estado registra mais uma contribuição da Solar Coca-Cola para ações de Combate ao coronavírus. O programa RN+Unido agradece esse importante gesto da empresa com a população do Rio Grande do Norte e com nossos profissionais da saúde”, disse Pedro Lopes.

O trabalho assistencial do Governo do Estado por meio dos programas RN+Unido e RN+Protegido conseguiu arrecadar mais R$ 740 mil em material de doação na última semana.

A soma, desde o de início do funcionamento da Central de Doação, no dia 26 de março, já alcança mais de R$ 2,3 milhões em contribuições, entre alimentos, material de limpeza e higiene e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

As ações de doação de água da Solar Coca-Cola aos profissionais da saúde envolvidos no combate ao coronavírus estão sendo realizadas em todos os estados do Nordeste e no Mato Grosso, áreas de atuação da empresa. No total, 120 mil litros de água serão distribuídos e 23 instituições serão beneficiadas.

De acordo com o diretor de Relações Externas da Solar, Fábio Acerbi, as doações fazem parte de uma série de ações da empresa na busca de exercer um papel de cooperação no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Além das águas, a indústria também fez a doação de milhares de garrafas plásticas para envase de álcool, cestas básicas e produtos de seu portfólio.

"As doações são uma pequena contribuição para auxiliar aqueles que estão na linha de frente do combate a essa crise inédita causada pela proliferação do novo coronavírus. Estamos cuidando de nossos colaboradores, mas também precisamos olhar em nosso entorno e cuidar das pessoas que estão próximas da gente e assim vamos seguir fazendo a nossa parte, buscando ajudar naquilo que for mais relevante para cada um dos estados e municípios onde atuamos", destacou.

Todas as doações recebidas e as destinações/beneficiários serão evidenciadas no Portal da Transparência do Governo do RN.