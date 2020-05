O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (27), no bairro Petrópolis, em Natal. O material estava em um baú de uma moto, que estava estacionada na frente de uma clínica e seria enviado para análise em Pernambuco; O carroceiro foi flagrado por câmeras de segurança e encontrado pela polícia no mesmo bairro. As amostras foram devolvidas e o homem levado para a delegacia.