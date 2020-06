Governo volta a proibir o funcionamento de salões de beleza e barbearias

No decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (4) o governo revogou o inciso que tratava da liberação dessas atividades para funcionamento com algumas restrições. Salões e barbearias haviam sido autorizados a funcionar em 23 de abril. Agora, devem permanecer fechados até, pelo menos, 16 de junho. A medida passa a valer na segunda-feira (8).

O Governo do Rio Grande do Norte voltou a proibir o funcionamento de serviços de higiene pessoal, incluindo barbearias, cabeleireiros e manicures.

No novo decreto com medidas de isolamento social e combate ao novo coronavírus, publicado na edição desta quinta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE) foi revogado o inciso que autorizava a volta dessas atividades.

Salões e barbearias haviam sido liberados para reabertura por meio do decreto publicado em 23 de abril. Agora, devem permanecer fechado até, pelo menos, o dia 16 de junho, data de finalização da vigência deste novo decreto. A medida passa a valer a partir de segunda-feira (8).

Nesta quinta, o governo endureceu as regras de isolamento, bem como estabelece medidas de fiscalização mais rígidas para que a população cumpra as determinações do decreto e, assim, fazer decrescer a curva os número da Covid-19 no estado.

