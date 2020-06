Quatro prefeitos decretam lockdown no Oeste do Rio Grande do Norte. No município de Guamaré, que tem cerca de 14 mil habitantes, as autoridades sanitárias registraram 4 óbitos confirmados por covid-19, o que corresponde a 25,5 mortes por 100 mil habitantes.

Os prefeitos dos municípios de Macau, Guamaré e Pendências decretaram lockdown de 15 dias, a contar desta segunda-feira, 8. Já o gestor de Caraúbas decretou para começar na próxima quarta-feira, dia 10. Nas cidades, a meta é conter o avanço do coronavírus.

No Rio Grande do Norte, o município que vivencia a maior gravidade é Areia Branca, que tem 27 mil habitantes e os gestores negligenciaram na fiscalização do cumprimento dos decretos do Governo do Estado e municipal, em especial de isolamento social e feiras livres.

O Boletim Epidemiológico divulgado sábado (6), aponta 24 óbitos confirmados, 6 em investigação, o que equivale a 86,4 mortes por universo de 100 mil habitantes, uma das piores situação desta pandemia no Brasil. Também existe várias pessoas internados em Mossoró.

A gestora Iraneide Rebouças, que dispõe no Fundo Municipal de Saúde de mais de R$ 8,3 milhões de reais, passou a realizar barreiras sanitárias e fiscalizações, com apoio da PM, após o vigésimo óbito confirmado. Não sinalizou se vai decretar lockdown ou não.

No município de Guamaré, que tem cerca de 14 mil habitantes, as autoridades sanitárias registraram 4 óbitos confirmados por covid-19, o que corresponde a 25,5 mortes por 100 mil habitantes. A cidade sedia a Refinaria Clara Camarão, registrando movimento intenso.

O município de Macau, que tem cerca de 30 mil habitantes, registrou um óbito e outros 3 chegaram a ser investigados, mas foram descartados. O que levou o gestor municipal a decretar lockdown foi o fato de vereadores terem sido contaminados.

Já no município de Pendências, o quadro é parecido. As autoridades sanitárias registraram dois óbitos, o que corresponde a 13,2 por universo de 100 mil habitantes. A preocupação maior do município de Pendências, é com o vizinho Alto do Rodrigues, onde aconteceram 6 óbitos.

Já no município de Caraúbas, a ação é puramente preventiva. Não foi registrado óbito causado pela covid-19 nesta cidade. O gestor está adotando a medida de fechar tudo a partir de quarta-feira, 10, para evitar que o vírus se espalhe na cidade. Fique fora de controle.

Os gestores seguiram o exemplo do colega Ciro Bezerra, da cidade de Itaú-RN, que ao identificar um foco de coronavírus, fez exames em 30 pessoas, constatou que 11 estavam com a doença, e decretou lockdown. Passado 30 dias depois, nenhum outro caso foi registrado.

