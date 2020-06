O Rio Grande do Norte teve um aumento de 37,6% no número de assassinatos em abril deste ano em comparação ao mesmo mês de 2019. Os dados são do índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

O aumento acontece mesmo diante das medidas de isolamento social adotadas em todo o Brasil, para tentar conter a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o levantamento, foram 139 mortes violentas em abril de 2020, contra 101 no mesmo mês do ano passado. Com relação ao mês de março deste ano, quando foram contabilizados 113 assassinatos, o aumento em abril foi de 23%.

Considerando o período de janeiro a abril de 2020 no Rio Grande do Norte, foram 485 vítimas de assassinatos neste ano, contra 450 em 2019, uma diferença de 35 mortes.

NÚMEROS

O Rio Grande do Norte teve 139 assassinatos em abril de 2020;

Houve 38 mortes a mais na comparação com o mesmo mês de 2019, uma alta de 37,6%;

Em relação a março, a diferença foi de 23%;

De janeiro a abril, foram 485 crimes violentos.