Suspeito de homicídio ocorrido em Angicos é preso em Mossoró

Nesta quinta-feira (25) a polícia civil prendeu Eliam Felipe Costa Mariano, de 20 anos. Ele é suspeito de ter matado Ednaldo Accioli Matias, em novembro de 2019, no município de Angicos, no Rio Grande do Norte.

Eliam foi localizado no Parque das Rosas, em Mossoró. Ele possuía um mandado de prisão preventiva em aberto e estava foragido da justiça de Angicos.

O suspeito foi preso após o recebimento de informações repassadas pela Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Natal.

Após a prisão, Eliam Felipe foi encaminhado à Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.