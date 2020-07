R$ 1,5 milhão em cigarros contrabandeados é apreendido em Mossoró

Na madrugada desta segunda-feira (6) foram apreendidas aproximadamente 900 caixas de cigarros contrabandeados em Mossoró.

A apreensão foi realizada pela Polícia Federal e pela Polícia Militar. O valor da mercadoria apreendida foi estimado em R$ 1,5 milhão.

A ação teve início quando policiais militares do 2º BPM realizavam um patrulhamento de rotina no bairro Redenção e se depararam com homens em atitude suspeita entrando em um galpão.

Todos foram abordados e no interior do imóvel, a carga foi achada escondida em um caminhão caçamba que utilizava camadas de sacos de sal para ludibriar a fiscalização.

Havia ainda naquele endereço, um baú carregado com caixas de cigarro e que, segundo os homens, seriam ocultadas em uma segunda caçamba que chegaria ao local.

Acionados, os policiais da Delegacia da PF foram até aquele bairro e ao realizarem novas diligências encontraram um segundo galpão, prendendo em flagrante, um paulista de 33 anos, apontado como o dono da carga.

Por ocasião dessa abordagem foram apreendidas mais caixas de cigarros contrabandeados, documentos e anotações que vinculam o carregamento dos dois galpões ao mesmo proprietário.

Autuado em flagrante e indiciado no crime de contrabando, com pena de reclusão de 2 a 5 anos, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da Justiça.

Os outros inicialmente detidos, por restar provado que se tratava de trabalhadores braçais, foram ouvidos e liberados.