Jovem esfaqueada pelo marido em São Miguel diz que ‘está bem’

Isabella Monique, de 19 anos, vítima de uma tentativa de feminicídio, ocorrida na manhã desta segunda-feira (17), em São Miguel, disse que passa bem.

Por meio de áudio, a jovem, que foi socorrida em estado grave para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, tranquilizou amigos e familiares sobre seu estado de saúde e afirmou que eles não precisam se preocupar, porque ela ‘está bem’.

Isabella foi esfaqueada pelo marido, Henrique Oliveira, de 23 anos. Após uma discussão entre os dois, Henrique teria puxado a faca e golpeado a namorada. Ele encontra-se foragido.

Ainda nesta segunda-feira, já depois da fulga, o homem gravou e divulgou um vídeo pedindo desculpa a tia e que ela cuide dos filhos, pois ele não vai estar presente e também não sabia ser a mãe deles ia estar.

No vídeo, Henrique não deixa claras as intenções dele, diz apenas “posso partir, mas deixei várias pessoas que gostam de mim também”.

“Titia, apesar de tudo que aconteceu, me perdoa por tudo. Eu te amo muito, amo muito mãe também e meus filhos.Cuida bem dos meus filhos pra mim, por favor. Eu não vou tá presente, não sei se a mãe deles vai tá presente, apesar de tudo que eu tentei fazer com ela [...] eles merecem se ser feliz, eu não merece. Eu mereço isso que vai acontecer comigo agora [...]”, diz.

A polícia segue com as busca por Henrique e pede que, se alguém tiver informações que possam levar ao paradeiro dele, pode ligar de forma anônima para o 190.





OUTROS CASOS

São Miguel possui um histórico recente de violência contra a mulher. Em novembro de 2019, a jovem Renata Ranyelle morreu depois de ter sido baleada a queima-roupa, no rosto, pelo ex-companheiro, Paulo Roberto da Silva.

O homem simulou um assalto na loja onde Renata trabalhava e a matou sem que ela tivesse qualquer reação. Após o crime, ele ainda chegou a ir até o hospital e segurou a mão dela. Paulo Roberto não aceitava o fim do relacionamento.

Renata ainda ficou internada, em estado grave, por 6 dias na UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, mas não resistiu a gravidade do ferimento. O suspeito foi preso em dezembro, no interior de São Paulo.

Já em janeiro de 2020, a universitária Leonara Victor de Moura, de 20 anos, quase foi ferida a facadas, quando saía do trabalho, no Centro da cidade de São Miguel.

Manoel Fernandes da Silva, conhecido na cidade como Manoel de Zé de Quina, teria se encantado pela beleza da jovem e passou a persegui-la, afim de ter um relacionamento amoroso com ela. Após se rejeitado, o homem tentou matá-la.

Leonara foi salva pelo filho do padrão dela, Jordão de Lima Moreno, que percebeu o momento em que Manoel tentou esfaqueá-la e, numa rápida reação, conseguiu deter o agressor para que a jovem fugisse.

O homem foi preso preventivamente, depois enviado para uma instituição psiquiátrica em Natal e, ao retornar a cidade, voltou a rondar Leomara.

Meses depois da tentativa de agressão, Manoel continua solto, mas após várias denúncias, parece que não voltou mais a incomodara universitária.

