UFRN abre edital de seleção para contratação de professor substituto. As vagas são para formação de cadastro de reserva para diversos áreas e cursos, com remuneração, incluindo os auxílios, que variam entre R$ 2.566,20 e R$ 6.200,14; A inscrição poderão ser realizada de 03 a 14 de setembro, por meio do site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFRN.

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abriu edital de seleção para formação de cadastro de reserva para a contratação de professores substitutos/temporários.

As vagas disponíveis compreendem várias áreas de conhecimento, em diversos cursos. A remuneração, acrescida de retribuição por titulação e auxílio alimentação, varia entre R$ 2.566,20 e R$ 6.200,14.

A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, a partir do dia 03 ao dia 14 de setembro, por meio do site do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da UFRN. A taxa de inscrição, a ser paga até o dia 17 de setembro, é no valor de R$ 50.

As provas serão realizadas no período de 05 a 24 de outubro, sendo aplicadas remotamente. O processo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.



Veja o edital completo AQUI.