No final da tarde desta terça-feira (1º) a Polícia Militar de Apodi encontrou uma plantação de cannabis sativa, planta utilizada para produção de maconha, no sítio São Francisco, localizado na região da Chapado do Apodi.



Os policiais chegaram ao local por meio de uma denúncia. Por ser de difícil acesso, a equipe do grupo tático operacional (GTO) precisou caminhar por meio da mata fechada, até encontrar o sítio.

No local, os PM verificaram que a plantação era irrigada por meio de sistema de gravidade e que, através de escavações no solo, era feita a captação de água da chuva no período de inverno e armazenamento em depósitos plásticos no período de sêca, sendo distribuído por mangueiras, através do sistema de gotejamento.

O sistema de gotejamento é o mesmo utilizado na agricultura em época de seca e na irrigação de empresa de fruticultura.

Ainda segundo os policiais, o responsável pelo sítio, um ex-presidiário conhecido como Galêgo do São Francisco, conseguiu fugir quando percebeu a chegada dos policiais.

Toda a plantação foi destruída e parte do material utilizado, além de alguns pés da erva, foram apreendidos para comprovação e apresentação na delegacia de polícia Civil de Apodi.