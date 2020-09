118 empreendedores do RN são beneficiados com R$ 468,3 mil em crédito da AGN

Mais um grupo de empreendedores de seis cidades do Rio Grande do Norte foi beneficiado, nesta sexta-feira (11), com a liberação de R$ 468,3 mil em crédito, através do programa Microcrédito do Empreendedor, da Agência de Fomento do RN (AGN-RN).

As liberações foram realizadas pela equipe de profissionais da Agência para negócios das cidades de Serra Caiada, Tangará, Santa Cruz, Lajes Pintadas, São Bento do Trairi e Campo Redondo.

As atividades foram promovidas de acordo com os protocolos de biossegurança e prevenção contra Covid-19. Ao todo, 118 proprietários de empreendimentos em áreas como comércio e serviços foram beneficiados.

De janeiro de 2019 até hoje, a economia das seis cidades já foi impactada com um volume de recursos superior a R$ 2 milhões através das linhas de financiamento da AGN-RN.

Os recursos do programa, que conta com o apoio direto do Governo do Estado, têm alcançado as mais diversas áreas de atuação da economia da região, incentivando o empreendedorismo e auxiliando os empreendedores em meio à crise econômica resultante da pandemia da Covid-19.

Para a diretora-presidente da Agência de Fomento, Márcia Maia, o programa tem sido fundamental neste momento de pandemia.

Segundo ela, o crédito tem auxiliado negócios que tem crescido em meio à pandemia e também aqueles que precisam de capital de giro para manter seus empreendimentos em meio às dificuldades.

"É importante ver os recursos que temos liberado ao longo do nosso trabalho tem se transformado em alternativa para os empreendedores conseguirem manter seus negócios ou até mesmo ampliar, como temos visto em alguns casos. E é importante frisar que, mais do que crédito, colaboramos com o desenvolvimento econômico a partir da geração de emprego e renda com o apoio de uma política pública de estado", afirmou Márcia.

MICROCRÉDITO

De janeiro de 2019 até 8 de setembro, o programa Microcrédito do Empreendedor já beneficiou 9,5 mil empreendedores e injetou um volume de recursos superior a R$ 33,6 milhões.

A estimativa é de que o programa tenha impactado diretamente mais de 30 mil pessoas com geração e manutenção de emprego e renda em todas as regiões do RN.

O programa Microcrédito do Empreendedor Potiguar é uma ferramenta de estímulo a implantação de novos negócios e para promoção do crescimento sustentável dos empreendimentos e empreendedores do estado.

Os financiamentos realizados através do Microcrédito são direcionados a micro e pequenos empreendedores, sejam eles formais ou informais, dos mais diversos segmentos da economia potiguar. Os prazos para pagamento variam de acordo com a atividade produtiva e a natureza física ou jurídica do contratante.