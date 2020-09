Segue abertas as inscrições para o Concurso Público para provimento de cargos na Câmara Municipal de Cerro Corá, no Rio Grande do Norte.

Há vagas são para nível médio, nos cargos de Agente Administrativo, Auxiliar de Serviços Diversos, Recepcionista e Motorista. Também há vagas para nível superior, nos cargos de Assessor Jurídico e Diretor Administrativo.

As inscrições foram iniciadas em 25 de agosto e serão encerradas nesta quinta-feira (24). Os interessados devem se inscrever por meio do site da Comissão Permanente de Concursos – CPCon, da Universidade Estadual da Paraíba.

O valor da taxa de inscrição correspondente à opção do cargo será de R$ 85 para os cargos de nível médio/técnico e de R$ 105 para nível superior. O boleto bancário deve ser pago até esta sexta-feira (25).

O concurso será realizado em duas fases, sendo a primeira com prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e a segunda uma prova prática de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Motorista categoria B.

A prova objetiva tem data prevista para ser realizada no dia 01 de novembro para todos os cargos. Já a prova prática para os aprovados no cargos de Motorista, tá prevista para acontecer em 16 de novembro.

A divulgação e publicação do resultado final do concurso público e gabarito oficial será em 07 de dezembro deste ano.

VEJA O EDITAL COMPLETO.