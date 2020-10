Diretor-Executivo da PRF acredita que edital do concurso sai ainda em 2020

Em live realizada no sábado (03) o Diretor-Executivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), José Lopes Hott Junior, falou sobre a realização do Concurso PRF em 2020. Segundo Hott, caso seja autorizado este mês, o edital será publicado ainda este ano.

“Nós esperamos que sim, estamos prontos para soltar esse ano. Se a autorização sair ainda em outubro, o edital sai ainda esse ano. No mínimo 30 dias entre a autorização e a publicação do edital” afirmou o diretor-executivo do órgão.

Durante a live, José Lopes Hott Junior ressaltou que o ideal é que o concurso seja realizado a cada 2 anos, por isso também reforça a importância deste edital em 2020. O último concurso PRF foi realizado em 2018.

A previsão é que o próximo edital seja exclusivamente para nível superior, carreira de policial rodoviário federal.

“Não há previsão para nível médio, se o governo autorizar iremos realizar, mas não temos nenhuma tratativa em estágio avançado que sinalize essa realização” afirmou Hott.

Ainda sobre este ponto, o diretor-executivo reforçou a importância de qualquer formação superior.

“Carreira de policial rodoviário federal é entrada única, aceitamos todos os cursos de graduação. Considerando o conjunto de atribuições que nós temos, quanto maior a variedade e leque de formações, melhor para a instituição”, disse.

O requisito básico para cargos de nível superior é possuir diploma em nível de graduação, em qualquer formação (ou específica de acordo com o edital) em instituição reconhecida pelo MEC.

A banca ainda não está definida, o último concurso realizado em 2018 foi o CEBRASPE responsável pelo certame, se tornando forte concorrente para organizar também o próximo edital.

Segundo Hott, tão logo seja autorizada a realização pelo Governo Federal, será divulgado o projeto básico às bancas interessadas para que essas enviem suas propostas para analise e escolha da organizadora.

A empresa escolhida será responsável por planejar e executar o certame, além de acompanhar a avaliação das disciplinas que são feitas pela PRF, como técnica de abordagem e TAF.

O Departamento da Polícia Rodoviária Federal encaminhou ao Ministério da Economia duas solicitações para a realização de concurso da PRF. Para o cargo de policial rodoviário federal, são 2.634.

Considerada como Carreira Típica de Estado, a PRF se enquadraria no rol de carreiras estáveis proposta pela nova Reforma Administrativa. A diferença é que, caso aprovada no Congresso, os novos aprovados teriam que passar por dois anos no período de experiência e, depois disso, um ano no estágio probatório.

As oportunidades serão para provimento na ocupação de Policial Rodoviário Federal, que requer nível superior, com subsídio inicial de até R$ 9.899,88. Durante o curso de formação, o valor pago como bolsa é de R$ 4.049,94, metade do subsídio inicial.

O valor serve para que o aluno faça o custeio de hospedagem e alimentação durante as 16 semanas no CFP.

Além disso, há o auxílio-alimentação de R$ 458,00. Quem possui filho tem direito, ainda, ao auxílio-creche no valor de R$ 321,00.