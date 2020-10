PRF realiza outra grande apreensão de cigarros contrabandeados no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (28), no km 255 da BR 304, em Santa Maria/RN, uma carga de 100.000 maços de cigarros contrabandeados, e prendeu um homem de 59 anos.

Uma equipe da PRF realizava fiscalização na região quando abordou o caminhão Express DRC, de cor branca, e ao vistoriar a carga transportada, foi constatado que se tratava de cigarros de origem estrangeira. O motorista do veículo informou que a carga iria ser entregue em Natal/RN.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Natal/RN.

Somente em 2020, mais de 1.300.000 maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela PRF no Rio Grande do Norte, gerando prejuízos às organizações criminosas da ordem de mais de 6,5 milhões de reais, além de proporcionar ao estado brasileiro arrecadação de impostos por meio da comercialização de produtos permitidos em território nacional.





OUTRAS APREENSÕES DE CIGARROS

No dia 19 deste mês de outubro a PRF apreendeu, em Ceará-Mirim, uma carga de 375.000 maços de cigarros contrabandeados. Foi a maior apreensão da PRF de cigarros contrabandeados no ano de 2020, causando com essa ocorrência, um prejuízo de quase 2 milhões de reais ao crime organizado.

O recorde de apreensão anterior havia sido batido no dia 12 de agosto, quando foi apreendida uma carga com 200 mil maços, avaliada em um milhão de reais, no Km 236 da BR 304, na cidade de Riachuelo.



No mesmo mês, em 1º de agosto, os PRFs apreenderam 194.000 maços de origem estrangeira sem comprovação fiscal, avaliados em R$ 970 mil, km 249 da BR 304, em São Paulo do Potengi/RN.

Já em 28 de setembro, foi apreendida uma carga com 25 mil maços de cigarros contrabandeados, sendo transportados do município de Carnaubais para Assu. Na ocasião, o motorista do caminhão também abandonou o veículo.

OPERAÇÃO FALSOS HEROÍS

Na terça-feira (28) a Polícia Federal deflagrou uma operação para combater uma organização criminosa especializada no contrabando de cigarros e produtos falsificados no Estado do Rio Grande do Norte. Cerca de 165 policiais federais participaram da operação.

A ação resultou na prisão de 8 pessoas nas cidade de Mossoró, Belém, no Pará, e em São Paulo/SP. Entre os presos está o Secretário de Obras do Município de Areia Branca, Cliverson Ferreira de Araújo, e um Policial Civil do RN, identificado como Rafael Lopes de Freitas Neto, que é candidato a vereador pelo mesmo município.



Com os suspeitos foi apreendido o valor de R$ 2.427.895,00, além de uma quantia em moeda estrangeira com valor ainda não divulgado.