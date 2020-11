Jornalista defende construção de calçadão nas Emanuelas em Tibau. Mário Ilo procurou o professor Josivan Barbosa, da UFERSA, para pedir orientação de como elaborar o pré-projeto e principalmente buscar recursos federais para esta obra, que ele considera fundamental para o desenvolvimento econômico do município.

O jornalista Mário Ilo, que é candidato a vereador do PT na cidade Praia de Tibau-RN, botou um projeto debaixo do braço e está disposto a brigar dia e noite por ele.



Trata-se da urbanização da Praia das Emanoelas. Ele entende que este projeto sendo executado vai promover o desenvolvimento econômico do município o ano todo.

E não se trata de uma bandeira de luta de agora. Mário Ilo já esteve com o professor Josivan Barbosa, da URERSA, e buscou orientações de como fazer o projeto e buscar recursos federais.

Josivan também acredita na viabilidade do projeto e aplaude a nobre atitude do candidato.





No diálogo com o professor Josivan Barbosa, Mário Ilo destacou que com urbanização da praia, instalando quiosques, um calçadão para caminhadas, Tibau será movimentada o ano todo.

Atualmente a cidade de Tibau, que tem 5 mil habitantes, passa de 8 a 10 meses do ano deserta e 2 meses com movimentação intensa, chegando a 50 mil pessoas.

Hoje abordaremos a urbanização da praia de Tibau, defendida pelo candidato Mário Ilo (foto).

