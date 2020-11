Edital do concurso da Polícia Civil do RN pode ser divulgado ainda este mês

Nesta terça-feira (17) a Governadora Fátima Bezerra esteve reunida com a delegada-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva, onde reafirmou o compromisso de valorização da categoria por parte do Estado.

Fátima voltou a falar sobre o concurso público para renovação do quadro de pessoal da PCRN, cujo edital está previsto para sair ainda neste ano de 2020. A governadora determinou que seja priorizado e agilizado o processo burocrático para realização do certamente.

O encontro também teve como pauta incluindo a reestruturação de carreiras dentro do órgão. A Lei que reestrutura as carreiras de delegados, agentes e escrivães da Polícia Civil entrou em vigor no dia 1º de novembro.

A delegada-geral agradece à governadora por honrar todos os compromissos que assumiu com a Polícia Civil desde o início da gestão.

“As ações rumo à divulgação do concurso seguem caminhando com passos firmes e toda a atenção necessária para que o certame ocorra com tranquilidade e fluidez, sem maiores entraves”, afirmou a delegada.

Ainda segundo a governadora, a publicação do edital de abertura pode acontecer a qualquer momento, por meio do site do Governo, bem como pelas redes sociais oficiais do Estado e da PCRN.