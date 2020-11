Nesta terça-feira (24) acontece mais um sorteio da campanha Nota Potiguar, quando serão revelados os nomes dos ganhadores da premiação em dinheiro de novembro. Serão sorteados 45 ganhadores com base nos números da loteria federal da última quarta-feira.

A ação faz parte do Programa de Cidadania Fiscal do Estado e destina 42 prêmios de R$ 1 mil reais para usuários do app de todas as regiões do Rio Grande do Norte e mais três prêmios globais de R$ 10 mil, R$ 20 e R$ 50 mil.

Nota Potiguar passa a premiar 45 usuários e instituições beneficentes indicadas por eles





As instituições filantrópicas escolhidas pelos contemplados recebem automaticamente o equivalente à metade do valor prêmio, além de um rateio de R$ 100 mil.

O sorteio será transmitido pela Band, durante o programa Brasil Urgente, a partir das 16h, e também pelas redes sociais.

Os contemplados serão sorteados com base nos números da loteria, que são aplicados em fórmulas matemáticas para identificar os 45 bilhetes premiados.

Para concorrer, basta baixar o aplicativo Nota Potiguar, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, e solicitar a inclusão no CPF no momento das compras, incluindo aquelas feitas pela internet ou aplicativos de delivery.

Para participar, também é possível escanear com o app o QR Code das notas fiscais em até seis horas após a emissão para pontuar, dispensando assim a inclusão do CPF na nota.

Além de beneficiar instituições e os consumidores, com vantagens e prêmios em dinheiro, o programa também fortalece o comércio potiguar e ajuda no combate à sonegação fiscal, o que amplia a arrecadação de ICMS para o Estado e os municípios.

Cada R$ 50 acumulados valem um ponto. Mas uma nota fiscal dá direito a, no máximo, dez pontos. E durante todo o mês o acúmulo máximo é de 80 pontos. Com esse montante, o participante pode trocar por desconto de até 10% no valor do IPVA.

Com o programa Turismo Cidadão, também podem trocar pontos por passeios de buggy e diárias em hotéis e pousadas no estado.