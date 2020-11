O vaqueiro Leonardo Pereira Lins Ferreira, de 26 anos, foi considerado culpado pelo homicídio de Luciana Dantas dos Santos, sua então companheira.

O réu foi submetido a Júri Popular, realizado na manhã desta quinta-feira (26), no Fórum Municipal Dr. Silveira Martins, tendo sido iniciado por volta das 9h.

Diante das provas apresentadas pela Promotora Érica Verícia Canuto de Oliveira Véras, representante do Ministério Público do Rio Grande do Norte, os corpo de jurados, composto por 7 pessoas da sociedade e escolhido por meio de sorteio, decidiu pela condenação de Leonardo.

O corpo de Luciana foi encontrado por populares, com diversas perfurações de objeto cortante, na Fazenda Aquário, Sítio Ema, zona rural de Mossoró.

Veja mais:

Vaqueiro senta no banco dos réus nesta quinta-feira (26), por feminicídio ocorrido em 2017, em Mossoró





A promotoria pediu a condenação do réu por homicídio, se enquadrando como feminicídio pelo fato de ter sido cometido contra a companheira dele, e ainda com duas qualificadoras: o fato de ter sido praticado por motivo fútil e sem chances defesa da vítima.

De acordo com os autos do processo, Luciana teria sido morta pelo simples fato de ter subtraído os espelhos da motocicleta do réu, durante uma discussão entre eles.

Com a decisão do Conselho de Sentença, que é soberana, o presidente do TJP, Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, definiu a pena em 16 anos de prisão, em regime fechado.