Senador Jean trata com ministro Tarcísio sobre a duplicação da BR 304

Reunião foi para somar esforços para evitar que a empresa que faz rota pelo Rio Grande do Norte coletando conteineres continue, mas o senador Jean Paul Prates aproveitou para mostrar ao ministro Tarcísio o projeto do Porto do Rio Pontengi, interligado por via ferroviária com o Aeroporto e com a ZPE, da instalação de um parque ecológico numa área destruída e a duplicação das BRs 304 e 406

O senador Jean Paul Prates e o líder da bancada federal do Rio Grande do Norte, deputado federal Benes Leocádio, conversaram com o ministro Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, nesta terça-feira, sobre a ameaça real da empresa CMA CGM Group deixar de operar no Porto de Natal, duplicação das BRs 304 e 406, assim como a construção do Porto no Rio Potengi e o arrendamento do Terminal Salineiro de Areia Branca.

O ministro Tarcísio Gomes confirmou o futuro arrendamento do Porto Ilha de Areia Branca e recebeu das mãos do senador Jean Paul Prates o projeto do Complexo Portuário do Potengi, associado ao Parque Ecológico de Natal, bem como a terceira ponte, estabelecendo uma conexão via ferrovia, com o Aeroporto Internacional de São Gonzalo do Amarante e a Zona de Processamento e Exportação da região.

“A proposta do Porto do Potengi amplia em mais de 5 vezes a atual área do Porto de Natal, e também prevê a recuperação do mangue do estuário do nosso Grande Rio englobando a idéia de “green port” e utilizando áreas já antropizadas pelas salinas e fazendas de camarão interditadas”, explica o senador Jean Paul Prates.













O senador Potiguar acrescenta: O Porto do Potengi foi desenhado à época em que presidíamos o CERNE Brasil, com a participação de especialistas em portos rasos, urbanistas e ambientalistas. A primeira versão foi entregue ao Governo Federal em 2014, seguida de atualizações em 2015, e à CODERN, em 2019”.







Para Jean Paul Prates, “o Porto do Potengi é um projeto de fôlego, inédito no Nordeste por ser capaz de integrar Porto, Aeroporto, Zpe E Ferrovia. Um projeto capaz de atrair investidores consistentes, e garantir uma solução adequada às vocações e necessidades do nosso Estado, e com a CODERN presente”, explica.





O senador deixou claro que a questão do calado do rio e altura da ponte não são problemas. “antes que se argumente a questão do calado e da altura da ponte, sejamos realistas ao pugnar por um porto minimamente adequado às nossas necessidades - e não um concorrente direto a Pecem ou Suape. Para tal, temos certeza de contar com as condições de acesso adequadas”, diz.





Duplicação da BR 304





O senador Jean Pau Prates aproveitou a audiência com o ministro Tarcísio Gomes para entregar um ofício enfatizando a importância da evolução da duplicação da BR 304, no trecho Macaíba e divisa com o Ceará, para o desenvolvimento econômico e social do estado. Neste trecho tem ocorrido acidentes trágicos, com várias mortes, quase que semanalmente. Muitas destas ocorrências, poderiam ter sido evitadas com a duplicação.

Mostrou também que é fundamental a duplicação da BR 406, no trecho Natal-Macau, ou menos até João Câmara, principalmente devido ao número elevado de usinas de energia eólica e também a Refinaria Clara Camara, em Guamaré. O senador enfatizou que em 2020, uma emenda de sua autoria, inseriu as duas obras no PPA do Governo Federal no período de 2021 a 2024 e com esta rubrica será possível alocar os recursos necessários para estas importantes obras.

Espera apoio de todas as classe políticas do Rio Grande do Norte para dotar o Estado da estrutura adequada e na quantidade certa que possa promover o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte.