Dona de casa liga para a policia prender o filho que matou o ex da namorada

Arthur confessa que matou João, em Arapuá, porque o viu este saindo e voltando e, segundo ele, ficou com medo de ser morto e o matou. João é ex da namorada dele

O jovem Arthur Igor da Silva Nunes matou o assuense João Ezequiel Silva, ex companheiro da sua namorada, durante à noite deste domingo, 3, na localidade de Arapuá, em Ipanguaçu-RN.

Logo em seguida, a mãe de Arhur Igor ligou para a Polícia Militar prender o filho, o que aconteceu na manhã do dia seguinte pela guarnição do Sargento PM Nilton, do destacamento local.

Preso em flagrante dentro de caa, Arthur confessa que matou João. Diz que se sentia ameaçado, pois ele ficava saindo e voltando o tempo todo de casa, que fica perto da dele.

Ao explicar o fato de ter ligado para a polícia, a mãe de Arthur disse que temia pela vida do filho, pois os moradores da comunidade ficaram revoltados com a morte do jovem.

"O acusado disse que se sentia ameaçado e matou João, porque ele ficava só saindo e voltando, com isso ele se sentia ameaçado'. Disse o Sargento Nilton ao Assu Notícia.

"Depois que ele matou o rapaz, ele saiu correndo sem destino e passou a noite na beira de um rio, em Arapuá. Quando o dia amanheceu, ele foi para casa" acrescenta Nilton.

Após a voz de prisão, Arthur foi apresentada a autoridade de Policia Civil, que o autuou em flagrante por homicídio. Em seguida, Arthur foi entregue ao Sistema Prisional.

Revolta

Em Arapuá, o jovem João Ezequiel foi velado e sepultado sobre revolta da comunidade, que pede justiça as autoridades.