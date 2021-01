Moradores de Tibau ficarão isentos da conta de água de janeiro, diz Caern

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) confirmou, no final da manhã desta sexta-feira (15) que os moradores da cidade de Tibau, incluindo a Comunidade Gangorra, não receberão a conta de água referente ao mês de janeiro.

Segundo a Companhia, haverá isenção do pagamento e a cobrança só será retomada a partir de fevereiro.

Isso porque a cidade estava sem abastecimento de água desde o dia 29 de dezembro de 2020, quando a bomba do poço que abastece a cidade caiu no interior do equipamento, ficando presa a uma profundidade de 380m, obstruindo a passagem da água.

Somente na manhã de hoje (15) a Caern conseguiu voltar a distribuir água para as residências, ainda assim, em sistema de rodízio.

A Caern ainda informou que a exceção é para as residências localizadas em Gado Bravo. Estas terão as faturas emitidas normalmente em janeiro, porque houve abastecimento para essa área, no período.