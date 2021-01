PRF abre inscrições de concurso com 1500 vagas e remuneração de R$ 9.899. As inscrições do certame foram iniciadas às 10h desta segunda-feira (25) e seguem até às 18h do dia 12 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever por meio do site da Cebraspe, banca escolhida para realização das provas; O concurso, de abrangência nacional, é para o cargo de Policial Rodoviário Federal. Há exigência de formação em nível superior, em qualquer área, desde que o curso seja reconhecido pelo MEC.

A Polícia Rodoviária Federal abriu, às 10h desta segunda-feira (25), as inscrições do curso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal. A remuneração é de R$ 9.899,88, com jornada de trabalho de 40h semanais.

As inscrições seguem até às 18h do dia 12 de fevereiro. Os interessados em participar do concurso devem se inscrever por meio do site da Cebraspe, banca escolhida para realização das provas. A taxa de inscrição é de R$ 180.

O concurso exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Ao todo, estão sendo disponibilizadas 1500 vagas, sendo 1.125 de ampla concorrência, 300 vagas reservadas para candidatos negros e 75 vagas reservadas para candidatos com deficiência.

O concurso é de abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público.

O concurso será composto por uma prova objetiva e discursiva, além de exame de aptidão física, avaliação psicológica, apresentação de documentos, avaliação de saúde, avaliação de títulos e investigação social.

De acordo com o edital, a prova escrita deverá ser aplicada na data provável de 28 de março de 2021, no período da tarde.

