"O ano da virada", diz o prefeito Allyson Bezerra na reabertura do Thermas

O Hotel Thermas é um dos principais cartões postais da capital do Oeste há mais de 40 anos e teve que fechar as portas no primeiro semestre de 2020 função da pandemia. Ao fechar as portas, o Hotel Thermas deixou sem emprego mais ou menos 200 pessoas e a população de Mossoró órfão de um local de lazer incrível a qualquer dia da semana.

“Quem é mossoroense ficou com coração apertado”, disse o prefeito Allyson Bezerra em seu discurso de reabertura do Hotel Thermas, em Mossoró, na noite desta sexta-feira, 29. "O ano da virada", acrescenta o prefeito. Alegria também ficou patente entre os servidores do hotel, tanto aqueles que estavam sendo recontratados , como também os novos que estavam tendo a primeira oportunidade de trabalho.

O Hotel Thermas é um dos principais cartões postais da capital do Oeste há mais de 40 anos e teve que fechar as suas portas no primeiro semestre de 2020 função da pandemia. Que ficou com a difícil missão de botar o cadeado nas portas, foi o gerente operacional Marcos Roberto de Sousa.

"Tive o desprazer de botar o cadeado quando foi fechar no dia 1o de maio de 2020, mas neste sábado, dia 30, (silêncio) tivemos a honra de reabrir, e reabrimos recebendo a primeira hospede, vindo de João Pessoa, de 6 horas da manhã. Ela ficou muito feliz com a reabertura e nós mais ainda", diz Marcos Roberto.





Ao fechar as portas, o Hotel Thermas deixou sem emprego mais ou menos 200 pessoas e a população de Mossoró órfão de um local de lazer incrível a qualquer dia da semana. Ao reabrir, 60% dos servidores que haviam sido demitidos, foram recontratados, entre eles Marcos Roberto.

"Mas tivemos vários novos servidores, muitos, que chegaram para nos abrilhantar no dia a dia", conta Marcos Roberto. No início de 2021, já na gestão de Allyson Bezerra, o proprietário da Casa do Mar, em Icapui/CE, Arikeme Barreto, demonstrou ao prefeito interesse em reabrir o Thermas.

O anúncio oficial ocorreu no dia 6 de janeiro, após audiência dos empresários do Grupo Casa do Mar com o prefeito Allyson Bezerra, no Palácio da Resistência. No ocasião, o novo prefeito estava pensando em gerar novas oportunidades de trabalho e é o que está acontecendo agora.

Veja mais

Thermas será reaberto gerando 150 empregos diretos em Mossoró

Na noite desta sexta-feira, 29, o prefeito Allyson Bezerra lembrou da história do hotel, da importância social e também econômica para o município, dos empregos gerados. A versão do prefeito é confirmada por Marcos Roberto, que trabalha na unidade desde 13 de junho de 1984.

Marcos Roberto passou pelas três gestões do hotel. Quando entrou no hotel, era aprendiz. Na época, o Hotel Thermas era do Governo do Estado. Quando foi privatizado, Marcos Roberto continuou. "Agora quando o Sr. Arikeme arrendou, tive a grata e maravilhosa satisfação de ser convidado para voltar", diz.









“Com apoio da Prefeitura de Mossoró, o hotel é aberto, gerando 150 empregos diretos. Desejo a Arikeme Barreto e sua família, sucesso a frente do da direção do empreendimento. Reafirmo o nosso compromisso com a geração de emprego e renda em Mossoró”, escreveu o novo prefeito de Mossoró, comemorando a reabertura do hotel e a geração de empregos.

Quanto aos serviços, Marcos Roberto disse que o serviço de hotelaria, apartamentos está tudo pronto e já recebendo hospedes, o mesmo com relação a área de lazer nas piscinas, que também foi reaberta e está recebendo o público.

"É projeto da nova gestão ampliar o parque aquático, com novas opões de entretenimento, ou seja, Cezar Alves, breve teremos novidades para o nosso público querido", diz Marcos, lembrando que quem quiser ter acesso ao cartão passaporte o número de contato é 3422 1201 (também é WhatsApp).

Sobre o Thermas Mall, Marcos disse que esta estrutura, que é nova, está sob a gestão da empresa de eventos Promove, que também deve reativar a estrutura assim que as autoridades sanitárias concluírem que é possível sem transmissão do novo coronavirus.

Confira a chegada da primeira hospede após a reabertura