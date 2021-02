Polícia Civil prende terceiro envolvido no latrocínio de Júnior “Espanta”

Antônio Lucas Lobo Maia estava foragido desde o dia 22 de janeiro. Ele é apontado pelos outros dois suspeitos já presos como o autor do disparo que matou Carlos Reginaldo Nogueira Holanda Júnior, conhecido como Espanta, de 31 anos, no dia 21 do mesmo mês. Segundo informações do delegado Valtair Camilo, titular da DHM, Antônio Lucas foi preso em Fortaleza e deve chegar à Mossoró nesta quarta-feira (3).