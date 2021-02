Ufersa lança edital de concurso com vagas para nível médio e superior. Para o nível é oferecida uma vaga para o cargo de Técnico em Contabilidade. Para o nível superior, há vagas para Assistente Social, Administrador, Engenheiro/Engenharia Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Psicólogo e Técnico em Assuntos Educacionais, sendo uma vaga para cada cargo. As inscrições acontecerão de 22 de fevereiro a 14 de março, por meio da página da Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS.

FOTO: REPRODUÇÃO