IBGE vai contratar mais 3 mil no RN com salários de até R$ 2.100,00

Inscrições começam sexta-feira (19); Os trabalhadores temporários colocarão em operação o Censo Demográfico 2021 no estado. A duração prevista do contrato dos agentes censitários é de cinco meses

Com 3.313 vagas no Rio Grande do Norte, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança hoje os editais dos Processos Seletivos Simplificados para as funções de recenseador e para agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Os trabalhadores temporários colocarão em operação o Censo Demográfico 2021 no estado.

Todos os municípios do Rio Grande do Norte têm vagas de recenseador, que coletará informações em todas as casas do estado. A duração prevista do contrato do recenseador é de três meses e sua remuneração será baseada na produção.

Os municípios maiores têm também agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores. A remuneração do agente censitário municipal é de R$ 2.100. Essa função é responsável pelo posto de coleta, a base das equipes do Censo nos municípios.

Com remuneração de R$ 1.700, o agente censitário supervisor orienta diretamente o recenseador. A duração prevista do contrato dos agentes censitários é de cinco meses. As contratações temporárias são regidas pela lei federal 8.745/93.

Inscrições e provas

As inscrições no processo seletivo para agentes censitários começam em 19 de fevereiro e terminam em 15 de março. Para recenseador, o período é de 23 de fevereiro a 19 de março.

Responsável pelos Processos Seletivos Simplificados, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) aplicará a prova para agentes censitários, no dia 18 de abril, nos municípios onde houver vaga. No domingo seguinte, 25 de abril, será a prova dos candidatos a recenseador. Todas as provas são de múltipla escolha.

Para os futuros agentes censitários, as disciplinas cobradas são língua portuguesa; raciocínio lógico; ética no serviço público; noções de administração/situações gerenciais; e conhecimentos técnicos do IBGE. Para os candidatos a recenseador, o conteúdo é de língua portuguesa, matemática, ética no serviço público e conhecimentos técnicos do IBGE.

Protocolo sanitário

O Cebraspe tem aproveitado a experiência de instituições privadas e públicas na elaboração do protocolo sanitário para os dias de prova. A base desse protocolo considera: o uso obrigatório de máscaras por todos; outros equipamentos de proteção para os aplicadores da prova; distanciamento entre candidatos e aplicadores; higienização dos locais de provas; e outras medidas para evitar o contágio por covid-19.

Adiamento e restituição

Em razão da pandemia de covid-19, o IBGE adiou o Censo para 2021 e cancelou os processos seletivos iniciados em 2020. Em maio do ano passado, o Instituto iniciou a devolução das taxas de inscrição. A inscrição nos processos seletivos de 2020 não garante a participação nas seleções lançadas neste ano. Quem ainda não teve o valor devolvido, pode ligar para a central de atendimento do IBGE: 0800 721 8181.

Censo em números

O Censo Demográfico 2021 atualizará os dados populacionais e perguntará sobre moradia, educação, renda, trabalho e outros temas aos moradores dos domicílios potiguares.

Para cumprir essa missão, o Censo, no Rio Grande do Norte, terá 2.910 recenseadores distribuídos nos 167 municípios do estado durante os meses de agosto, setembro e outubro. Nacionalmente, serão 181.898 recenseadores para coletar informações dos residentes em aproximadamente 71 milhões de domicílios.

Importância

Os dados do Censo são fundamentais para conhecer o Brasil com precisão, identificar problemas, formular e avaliar políticas públicas. O Censo também influencia na divisão de recursos entre estados e municípios e na quantidade de parlamentares das casas legislativas. As empresas, por sua vez, podem usar os dados para avaliar ambientes de negócios e mercados.

SERVIÇO

Site para inscrição

www.cebraspe.org.br/concursos

Vagas no RN

2.910 recenseadores

252 agentes censitários supervisores

151 agentes censitários municipais

Recenseador(a)

Período de inscrição: 19/02 a 15/03.

Requisitos básicos: 18 anos ou mais e ensino fundamental completo.

Taxa de inscrição: R$ 25,77

Remuneração: por produção.

Agente censitário municipal e agente censitário supervisor

Período de inscrição: 23/02 a 19/03.

Requisitos básicos: 18 anos ou mais e ensino médio completo.

Taxa de inscrição: R$ 39,49.

Remuneração

Agente censitário municipal: R$ 2.100

Agente censitário supervisor: R$ 1.700