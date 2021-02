IBGE abre inscrições para quase 3 mil vagas de recenseador no RN

As inscrições no Processo Seletivo Simplificado para recenseador do Censo Demográfico 2021 começaram nesta terça-feira (23), no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) em todo o Brasil.

Somente no Rio Grande do Norte, o IBGE oferece 2.910 vagas em todos os municípios para a função, que deverá coletar as informações de todos os lares do estado.

Como a remuneração do recenseador é feita por produção, o IBGE preparou um simulador online para estimar valores. Lembra, no entanto, que a estimativa não representa a remuneração futura exata.

Segundo o IBGE, o cálculo da estimativa de remuneração depende de quatro aspectos de trabalho: número de unidades domiciliares visitadas; número de pessoas recenseadas; número de questionários respondidos; e taxa de remuneração dos setores censitários.

Faça a simulação de remuneração AQUI.

O recenseador não possui horário fixo de trabalho, mas deve trabalhar pelo menos 25 horas por semana, inclusive em feriados e fins de semana. Esses trabalhadores temporários têm previsão de contrato de três meses, 13º salário proporcional e valores correspondentes às férias proporcionais.

As inscrições para recenseador podem ser realizadas por meio do site www.cebraspe.org.br/concursos, até o dia 19 de março. A taxa de inscrição é no valor de R$ 25,77.

Para participar é preciso ter a partir de 18 anos e possuir ensino fundamental completo.





PROCESSOS SELETIVOS

Além das vagas para recenseadores, o IBGE possui outro edital aberto para os cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal com 403 vagas, no Rio Grande do Norte, com salários que variam de R$ 1.700 a R$ 2.100 respectivamente.

Os Processos Seletivos Simplificados de recenseador e agentes censitários oferecem o total de 3.313 vagas temporárias. A