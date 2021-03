Após o anúncio da Petrobras sobre um novo aumento no valor dos combustíveis nas refinarias, o MOSSORÓ HOJE conversou com Pedro Lúcio, diretor da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e secretário geral do SINDIPETRO-RN, Pedro Lúcio.

Pedro afirmou que com o novo reajuste, que passa a valer a partir desta terça-feira (2), o valor da gasolina no Rio Grande do Norte deve chegar a R$ 5,96 para os consumidores.

Ele lembrou que o preço médio do combustível reflete a atual política de preços da Petrobrás, que varia de acordo com a valorização do dólar e do preço internacional do barril de petróleo.

“De janeiro pra cá já é o quinto aumento, mas não houve aumento no custo de produção, não houve aumento no salários dos trabalhadores, não houve aumento na produção das plataformas, as reservas são as mesmas, as refinarias são as mesmas, o mercado consumidor também é o mesmo, não houve aumento em nenhum outro fator de produção, apenas aumento no preço, que reflete o preço do dólar e o preço internacional do barril de petróleo”, explicou.

Pedro ainda afirmou que como o dólar tem se valorizado frente ao real nos últimos dias e como o preço do barril, em decorrência do reaquecimento da insdústria mundial, tem se valorizado, “nós estamos pagando uma conta que não é nossa, afinal, nós produzimos, refinamos e vendemos no mercado brasileiro, com mão de obra brasileira, então não faz o menor sentido que a gente pague essa conta”, disse.

Somente este ano, o consumidor potiguar já pagou pela gasolina o valor de R$ 4,99, na virada de ano, em seguida R$ 5,15, depois R$ 5,34, R$ 5,68 e agora podemos esperar um valor na faixa dos R$ 5,96.