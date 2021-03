Para melhor atender aos médicos da região do Oeste Potiguar e, consequentemente, melhorar o atendimento na região, a Cooperativa Médica do RN abrirá, no mês de abril, uma nova sede em Mossoró. O espaço será no Oitava Rosado Mall, que fica na Av. João da Escóssia, 904-96, no bairro de Nova Betânia.





De acordo com o presidente da Coopmed-RN, Dr. Victor Vinicius Ferreira, a região tem buscado, cada vez mais, o suporte do cooperativismo médico e a filial garantirá um atendimento mais próximo, fator fundamental para levar medicina de qualidade a toda região.





Já podemos adiantar que os médicos residentes ou não na região vão poder realizar seus cadastros e se tornarem cooperados.





Com ampla instalação, a filial de Mossoró vai ajudar no processo de expansão da área de atuação da cooperativa e trará mais conforto e comodidade para o usuário, tudo com fácil acesso e áreas de estacionamento.





Crescimento no RN e no mundo.





A Coopmed-RN está entre as maiores cooperativas do País e conta atualmente com mais de 2600 médicos, atendendo em 36 especialidades, com cerca de 75 mil plantões anuais, distribuídos em mais de 30 unidades espalhadas pelo RN. São serviços prestados, principalmente, na rede pública (do estado do RN e diversos municípios), além de exercer atividades na rede privada, sendo extremamente lucrativa aos cofres públicos por se tratar de uma importante contribuinte tributária.





Além de ser sucesso de gestão, a qualidade na prestação de serviços médicos é confirmada pelo crescimento da Cooperativa, que ainda possui uma das menores taxas de serviços no Brasil. A Educação Continuada da Coopmed já tem cursos agendados até maio de 2022, sendo alguns presenciais ou não. Outra inovação é o aplicativo, no qual o médico cooperado tem acesso a lista de empresas parceiras com benefícios, contracheque e demais informações institucionais.

O Cooperativismo é um movimento econômico e social, consagrado no mundo e baseado em valores de ajuda mútua e responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade entre os associados, com a finalidade de atingir o bem comum.