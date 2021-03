Covid-19: em nova fase, Mossoró passa a vacinar idosos de 80 a 84 anos

Em Mossoró, 15572 pessoas dos grupos prioritários já foram vacinadas contra a Covid-19. O dado atualizado é do Portal Covid-19 da Prefeitura de Mossoró.

Nesta segunda-feira (8), a Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma nova fase da vacinação. Desta vez, em idosos de 80 a 84 anos de idade.

A secretária de saúde do município, Morgana Dantas, diz que através do escalonamento etário e dos agendamentos dos idosos, as unidades básicas de saúde estão conseguindo atender a demanda sem nenhum problema e com bastante organização.

“O agendamento prévio evita aglomerações nas unidades básicas, evita que o idoso chegue na UBS e não consiga ser vacinado. Temos doses suficientes para vacinar os idosos da faixa etária atual e na próxima semana daremos início a imunização dos idosos de 75 a 79 anos”, afirmou.

Os idosos devem fazer o cadastro na plataforma RN Mais Vacina. Se não fizerem, o cadastro é realizado pela equipe de vacinação na Unidade Básica de Saúde.

MOSSORÓ ACIMA DA MÉDIA DO RN

Com taxa superior a 5%, Mossoró é um dos municípios com melhor percentual de vacinação do Rio Grande do Norte. Algo que foi lembrado pelo prefeito Allyson Bezerra durante a cerimônia de entrega de um médico para a UBS do bairro Bom Jesus na manhã desta segunda-feira.

“Mossoró está acima da média de vacinação do estado, pois, enquanto o Rio Grande do Norte está com média de 3,7% da população, nós estamos com mais de 5% da população vacinada”, ressaltou Allyson.





OCUPAÇÃO DOS LEITOS CRÍTICOS

Mossoró dispõe de 65 leitos de UTI. Nesta terça-feira (9), a ocupação está em 97,8% no Hospital São Luiz, 100% no Rafael Fernandes e 100% no Hospital Tarcísio Maia, de acordo com a plataforma Regula RN.

Dos 65 pacientes internados até esta segunda-feira (8), em leitos de UTI na capital do oeste, 25 eram de Mossoró.

Também há pacientes de Upanema, Angicos, Porto do Mangue, Tenente Ananias, Baraúna, Paraú, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Afonso Bezerra, Rodolfo Fernandes, Pendências, Janduís, Assu, João Câmara, Alexandria, Tibau, Carnaubais, Campo Grande, Ipanguaçu, São Miguel, Parnamirim e Natal.