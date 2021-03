Prefeitura de Grossos cria teleatendimento para pacientes com Covid-19

A Prefeitura de Grossos, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza um número de telefone para o monitoramento de pacientes com a Covid-19. O objetivo é acompanhar de perto pessoas com sintomas da doença, mesmo aquelas que ainda aguardam a confirmação por exames.

O telefone para contato é o 98156-4192. O número ficará sob a responsabilidade da equipe para atender exclusivamente pacientes da Covid-19. Quem estiver com suspeita da doença, como sintomas gripais ou já tiver a confirmação do diagnóstico pode buscar o suporte através de ligação, das 7h às 13h.

A Secretária Municipal de Saúde, Anny Ariely, explica que a medida visa dar mais suporte aos pacientes que estão em casa, seguindo as recomendações de isolamento, mas por ventura possam precisar de orientações e auxílio dos profissionais da linha de frente.

“Nós queremos que as pessoas relatem seus sintomas, peçam ajuda, no Hospital Flaviana Jacinta temos equipe 24h para esse suporte. Fica também a nossa orientação para que as pessoas busquem o atendimento médico para receberem todo suporte mesmo sem o agravamento da doença”.

No Centro Municipal de Atendimento a Covid-19, que funciona no Hospital Flaviana Jacinta também são feitos os testes para detecção do corona vírus de segunda a sexta-feira. O SWABS às segundas e quartas para pacientes do 3º ao 7º dia de sintomas; Sorologia para pacientes a partir dos 10 dias ou assintomático; e teste rápido a partir do 10º dia de sintomas.

Outra informação da Secretaria é sobre os atendimentos de urgência e emergência. As pessoas devem evitar ir ao Hospital Municipal para consultas de rotina. “A gente pede que as pessoas que não estão com demandas urgente, como consultas de rotina, evitem vir ao Hospital e procurem os postos de saúde ao longo da semana, nesse momento é importante nos preservarmos, o contágio está alto e o Flaviana Jacinta é onde damos todo o suporte aos casos de coronavírus”, disse.