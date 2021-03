Recadastramento; Prova de vida do IPERN continua suspensa até maio

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (IPERN) tendo em vista a notória necessidade de se manter as medidas de contensão do avanço da pandemia, decidiu manter a suspensão da Prova de Vida, que estava prevista para ser retomada a partir deste mês de março, a previsão agora é que a retomada seja a partir do mês de junho, com os aniversariantes deste mês.

A Prova de Vida é um recadastramento previdenciário, realizado anualmente pelo Ipern, com todos os aposentados e pensionistas vinculados à previdência estadual, visando não só a atualização cadastral, mas também para evitar a ocorrência de fraudes.

No entanto, como a maioria dos segurados é formada por idosos e, portanto fazem parte do grupo de risco para o Covid-19, e diante da elevação do número de casos registrados, o Instituto optou por manter a suspensão da prova de vida e aguardar as novas avaliações por parte do comitê Científico do Rio Grande do Norte.

O diretor do instituto, Nereu Linhares lembra que o recadastramento está suspenso desde fevereiro do ano passado e que, em um momento oportuno, será divulgado calendário com as datas de recadastramento para os beneficiários que aniversariaram nesse período de suspensão. “Lembramos ainda que o servidor que não se recadastrou esse ano, assim como no ano passado, não terão nenhum prejuízo nos seus vencimentos, vão continuar recebendo normalmente, sem nenhum problema” afirma Nereu.

Outro alerta do Ipern é em relação a golpes, o instituto afirma que não envia e-mails nem mensagens solicitando dados dos beneficiários, portanto a orientação da direção do instituto é que os beneficiários fiquem alerta em relação aos golpes e não repassem informações.

Para tirar dúvidas e fazer denúncias de fraudes no instituto, basta ligar para os telefones 3232-2935 / 3232-2930 ou enviar email para o endereço ipernouvidoria@rn.gov.br