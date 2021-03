Prefeitura de Tibau inicia substituição de lâmpadas convencionais por LED

A Prefeitura de Tibau iniciou nesta quinta-feira, 11, a substituição de 35 luminárias convencionais da Avenida 22 de Dezembro, por novas lâmpadas de Led. O projeto de eficiência energética também será implantado em diversas ruas e nas principais avenidas.

De acordo com a prefeita Lidiane Marques (PSDB), são inúmeras as vantagens das lâmpadas de LED em relação às convencionais, incluindo menor consumo de energia elétrica, qualidade de iluminação, menos calor e preservação do meio ambiente.

Ainda segundo a prefeita, a Administração Municipal pretende realizar a substituição do maior número de lâmpadas convencionais possíveis, e com isso oferecer melhor luminosidade com as de LED, maior resistência dos equipamentos e mais economia para o município.

Lidiane ressalta, a título de comparação, que enquanto uma lâmpada de LED tem uma vida útil de 50.000 horas, uma incandescente dura apenas 1.000 horas.

Para a prefeita, a iniciativa faz parte de investimentos voltados para a qualidade de vida da população. Além disso, visa oferecer mais claridade e durabilidade, valorizando os espaços urbanos e aumentando a percepção de segurança no período noturno.

“A iluminação pública é um instrumento de cidadania, porque permite à população desfrutar dos espaços públicos com mais tranquilidade”, disse a prefeita Lidiane Marques.