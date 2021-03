Veículos com placas finais 1 e 2 devem quitar IPVA nesta sexta-feira (12)

O calendário de vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tem início nesta sexta-feira (12) com os vencimentos do IPVA 2021 para as placas com final 1 e 2.

O prazo vale para quem optar por pagar a cota única, que dá direito a um abatimento de 5% no valor do tributo, ou preferir o pagamento parcelado, que pode ser efetuado em até cinco vezes, com o último vencimento previsto para julho.

Vale lembrar: não é realizado o envio do carnê aos contribuintes, que devem gerar o boleto, a qualquer momento, pelo site do Detran-RN.

Os contribuintes que participam da campanha Nota Potiguar e reservaram seus pontos em 2020 para o IPVA, irão receber uma dedução de até 10% do valor integral do imposto.

Gerar a guia pela internet é um procedimento simples e deve ser feito da seguinte forma: ao acessar o site http://www.detran.rn.gov.br/, os proprietários de veículos precisam clicar na opção ´consulta de veículos´.

Em seguida, inserir a placa do veículo e o Renavam, sem pontos e hífens. Para finalizar, o último passo é escolher a geração de guia. Para os usuários do aplicativo Nota Potiguar, basta abrir o aplicativo e escolher a opção IPVA, que fica na tela inicial.

Em todo o RN são aproximadamente 530 mil veículos aptos a pagar o IPVA 2021. O governo do Estado estima arrecadar cerca de R$ 393 milhões com o imposto.

Os descontos oferecidos pela Nota Potiguar contabilizam uma renúncia fiscal de mais de R$ 2,5 milhões, beneficiando 30.201 usuários proprietários de veículos.