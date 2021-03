Recorde: RN ultrapassa a marca de mil pessoas internadas por Covid-19

O Rio Grande do Norte ultrapassou, pela primeira vez desde o início da pandemia, a marca de 1000 pacientes com Covid-19 internados nas redes de saúde pública e privada do estado.

Na noite desta segunda-feira (15), quando a Secretaria de Saúde Pública (Sesap) divulgou o boletim epidemiológico atualizado, havia um total de 1.016 pessoas internadas. Destas, 626 estavam em leitos SUS e outras 390 em leitos privados.

Na manhã desta terça-feira (16), de acordo com o Portal Regula RN, a taxa de ocupação de leitos críticos no estado é de 95,2%. Por região essa taxa fica em 98% (Oeste), 94,4% (metropolitana) e 92,5% (Seridó).

Ainda segundo a Sesap, para que as atividades econômicas possam ser retomadas com segurança, a taxa de ocupação deve ficar, pelo menos, em 80%.

Em Mossoró a ocupação de leitos críticos segue assim: Hospital Regional Tarcísio Maia com 90% e os Hospitais Rafael Fernandes e São Luiz com 100% dos seus leitos ocupados.

CASOS

Ao todo, até esta segunda-feira, 180.362 já tiveram diagnóstico positivo para Covid-19 em todo o RN. Há ainda 57.469 casos suspeitos e 381.198 descartados.

Quanto ao óbitos, 3.937 pessoas já morreram em decorrência da doença no estado, 722 óbitos foram descartados e outros 856 estão em investigação.