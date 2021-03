Governo recebe máscaras de mergulho adaptada para usar em pacientes covid19

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) recebeu, nesta quinta-feira, 18, uma doação do projeto Mutirõ, que atua na busca de soluções de baixo custo e alto impacto para o tratamento da Covid-19 e tem realizado doações em todo o País.

O Rio Grande do Norte recebeu 50 máscaras de ventilação não invasiva, desenvolvidas pelos especialistas voluntários do projeto a partir da adaptação de máscaras de mergulho. Elas serão destinadas ao tratamento de pacientes moderados e graves acometidos pela Covid-19.

O equipamento reduz a necessidade de intubação e de ventilação mecânica, também servindo como suporte no desmame de ventilação para evitar reintubação. Entre as vantagens também está a redução do risco de contaminação dos profissionais de saúde, pois filtra o ar expelido pelo paciente.

As máscaras serão entregues a 14 hospitais da rede estadual, nos municípios de Natal, Caicó, Pau dos Ferros, Apodi, Macaíba, Mossoró, João Câmara, Santo Antônio, Assu, São Paulo do Potengi e Currais Novos.

O funcionamento é simples e necessita de uma fonte de O2 pressurizado, e a saída do ar contém um filtro HEPA que evita que o ambiente se contamine com a expiração do paciente. Um fisioterapeuta do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) fará, no dia 24, de forma virtual, um treinamento aos profissionais das unidades para a manipulação das máscaras.

Veja aqui a lista dos hospitais que receberão as máscaras de ventilação não invasiva.

HOSP. REGIONAL CLEODON CAROS DE ANDRADE – PAU DOS FERROS

HOSP. REGIONAL TELECILA FREITAS - CAICÓ

HOSP. JOÃO MACHADO – NATAL

HOSP. GISELDA TRIGUEIRO – NATAL

HOSP. REGIONAL HÉLIO MORAIS MARINHO - APODI

HOSP. REGIONAL ALFREDO MESQUITA FILHO – MACAÍBA

HOSP. REGIONAL TARCISIO MAIA – MOSSORÓ

HOSPITAL RAFAEL FERNANDES – MOSSORÓ

HOSP. REGIONAL JOSEFA AVES GODEIRO – JOÃO CÂMARA

HOSP. REGIONAL LINDOLFO GOMES VIDAL – SANTO ANTÔNIO

HOSP. REGIONAL NELSON INÁCIO DOS SANTOS – ASSU

HOSP. REGIONAL MONSENHOR EXPEDITO – SÃO PAULO DO POTENGI

HOSPITAL PEDRO GERMANO – NATAL

HOSP. REGIONAL MARIANO COELHO – CURRAIS NOVO