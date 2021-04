Prefeitura de Grossos inicia obras de reparo em escolas do município

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria de Obras Urbanismo e Transporte Público, começou nesta segunda-feira (05), a reforma na Escola Municipal Maria do Livramento Ferreira do Vale, em Pernambuquinho, comunidade rural do município.

A unidade escolar vai receber vários serviços de recuperação da estrutura a fim de oferecer mais qualidade e conforto para professores e alunos. Os reparos serão realizados tanto na parte externa como interna, com serviços de pinturas, reparos no teto e forro, e consertos na parte elétrica e hidráulica, e salas de aulas.

A Prefeita Cinthia Sonale visitou recentemente as unidades e constatou a necessidade urgente das obras de recuperação, não só dessas, mas também de outras escolas do município.

“Infelizmente o prédio dessa escola está como encontramos muitos do município, um abandono. Será preciso muito empenho e dedicação de toda equipe para que a escola esteja apta a receber os alunos e professores, oferecendo todo o conforto que eles merecem. A educação é uma das prioridades dessa gestão, e o início dessa reforma prova o que estou falando, estamos no caminho certo. Enquanto não podemos ter nossos alunos de forma presencial, vamos preparando o ambiente para recebe-los com dignidade quando for possível", disse.

Hoje, terça-feira (06), a reforma começou na Escola Municipal Alcina Pinheiros Costa Neto, na Comunidade da Barra, onde será preciso mais tempo e investimento, dados as condições precárias da estrutura da escola, que necessita passar por reforma, para que possa receber alunos e servidores. Serão realizados serviços de pinturas, reparos no teto, na parte da iluminação e na parte hidráulica, como também no piso, além de reforma nos banheiros.

Está sendo estudado a possibilidade de construção de uma mureta de proteção na lateral da Unidade Escolar, visto que as portas ficam de frente para a rua, colocando em risco a integridade física dos alunos.