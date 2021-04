Isolda comemora autorização para reiniciar obras do Hospital da Mulher

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) participou na manhã desta sexta-feira (9) da solenidade de assinatura da ordem de serviço para as obras do Hospital Regional da Mulher, em Mossoró.

Representante da Assembleia Legislativa no evento, Isolda destacou a importância da obra para a assistência da saúde das mulheres de Mossoró e das regiões Oeste e Alto Oeste.

“O Hospital vai trazer não só a segurança necessária na hora de um parto, mas também a qualidade do serviço que é ofertado às mulheres, às famílias e a sociedade potiguar”, disse a deputada. “Ele vem para potencializar e consagrar Mossoró como referência para a saúde das mulheres no Rio Grande do Norte”, completou.

Planejado desde 2013, o Hospital Regional da Mulher estava com obras paralisadas desde 2018 devido a uma série de inadequações encontradas no projeto.

Ao assumir o Estado em janeiro de 2019, a governadora Fátima Bezerra passou a fazer as correções necessárias para a retomada das obras. A expectativa agora é que, com a volta das obras neste mês de abril, a unidade fique pronta até novembro de 2022.

Na solenidade, a governadora Fátima Bezerra, que assinou a ordem de serviço, destacou os problemas encontrados na obra quando assumiu o Estado.

“Encontramos a obra com muitos problemas e apenas 27,87% construído. Como se não bastasse, havia problemas técnicos muito graves que iam desde a questão da climatização, da subestação elétrica e até problemas de drenagem. Não foi simples corrigir tudo isso, mas conseguimos”, declarou a governadora.

O hospital vai servir de referência de saúde para as mulheres de Mossoró e de outros 61 municípios vizinhos. A obra fortalece a rede de saúde de Mossoró, que já é referência para a saúde obstetrícia de toda região.

Durante o evento, a deputada estadual Isolda Dantas também destacou a importância do Hospital da Mulher para a formação profissional dos estudantes de Mossoró.

A unidade vai servir de lugar para estágio para as Universidades, em especial a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

“Mossoró hoje é um polo universitário, com duas universidades públicas, uma federal e outra estadual. Ambas têm turmas de medicina. O hospital vem para potencializar e consagrar nossa cidade como referência à saúde da mulher.”

Além da deputada estadual Isolda Dantas e da governadora, estiveram presentes na solenidade a reitora da UERN, Fátima Raquel Morais; o secretário estadual de Gestão de projetos e metas e coordenador do programa Governo Cidadão, Fernando Mineiro; o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra; o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia; a coordenadora do Banco Mundial de operações para o Brasil, Sophie Naudeau; dentre outros.