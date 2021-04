Morto em confronto com a PM em Itaú é suspeito de matar o Cabo Marcolino

A informação foi confirmada à reportagem do MOSSORÓ HOJE. Joanatan Oliveira [foto da esquerda] morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar de Itaú no início da tarde desta terça-feira (13). O suspeito vinha sendo procurado desde o dia do crime, ocorrido na quinta-feira, dia 8 de abril, no bairro Planalto Treze de Maio, em Mossoró.

Joanatan Ricarti Silva Oliveira, o “Geneo”, de 16 anos, morto no início da tarde desta terça-feira (13) em um confronto com a Polícia Militar, na cidade de Itaú, é um dos suspeitos de participar do latrocínio que vitimou o Cabo da PM, Francisco Marcolino Sobrinho.

A informação foi confirmada à reportagem do MOSSORÓ HOJE. O suspeito vinha sendo procurado desde o dia do crime, ocorrido na quinta-feira, dia 8 de abril, no bairro Planalto Treze de Maio, em Mossoró.

Wilian Deivd Soares de Oliveira, 20 anos, natural de Natal, também morreu na troca de tiros desta terça. Ainda não se sabe se ele também tem envolvimento no latrocínio de Marcolino, mas ambos eram ligados a uma facção criminosa com atuação no estado.

No local onde os dois foram encontrados a polícia apreendeu armas, drogas e celulares. Três mulheres também foram apreendidas na mesma operação.









Veja mais:

Dois suspeitos morrem em confronto com a Polícia Militar em Itaú-RN





O CASO

No dia 8 de abril, Francisco Marcolino estava dentro do seu carro quando foi surpreendido por dois suspeitos que anunciaram um assalto. O PM reagiu atirando nos criminosos e acabou sendo atingido com um disparo na cabeça.

Marcolino ficou 4 dias internado, mas teve a morte cerebral confirmada no início da tarde desta segunda-feira (12).

Veja mais:

Cabo da PM é baleado na cabeça no Planalto Treze de Maio, em Mossoró

Exame confirma a morte cerebral do Cabo da PM Francisco Marcolino