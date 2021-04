Idib abre inscrições para seleção com salários que chegam a R$ 4.672 no CE. O processo seletivo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (CPSMQ), que compreende 11 municípios, está ofertando 116 vagas para 48 cargos. Os interessados devem acessar o site www.idib.org.br até às 23h59 do dia 17 de maio de 2021 para realizar a inscrição.

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) abriu inscrições para o processo seletivo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (CPSMQ), no Ceará, com 116 vagas de contratação imediata.

Ao todo são 48 cargos, como os seguintes: eletricista; porteiro; auxiliares de serviços gerais, manutenção, saúde bucal, em prótese e de escritório; técnicos em enfermagem, prótese, saúde bucal e informática; terapeuta ocupacional; assistente social; ouvidor; psicólogo; farmacêutico; fonoaudiólogo; fisioterapeuta; cirurgião dentista; médicos de várias especialidades, entre outros.

Veja o edital completo AQUI.





Os salários iniciais vão de R$ 1.100 a R$ 4.672 de acordo com o cargo pretendido. O CPSMQ é composto pelos municípios de Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole.

Os interessados devem acessar o site do Idib até às 23h59 do dia 17 de maio de 2021. As taxas - cujo valores são R$ 70, R$ 100 e R$ 130, dependendo do cargo pleiteado - deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição.

As provas objetivas serão realizadas em 27 de junho nos municípios de Quixadá e Quixeramobim. O processo seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

De acordo com o Idib, para a realização das provas, a banca atenderá às normas sanitárias vigentes para o enfrentamento do novo coronavírus, higienizando e desinfetando os locais de provas com a pulverização de produtos químicos utilizados em ambientes hospitalares, aferindo a temperatura corporal dos participantes, oferecendo álcool gel e tapetes sanitizantes na entrada e, também, garantindo o distanciamento social mínimo de dois metros entre as pessoas. O uso de máscaras faciais será obrigatório para todos os presentes.