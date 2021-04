456 mil estudante do RN têm acesso à internet por celular, aponta o IBGE

No Rio Grande do Norte, 456 mil estudantes com dez anos ou mais de idade têm acesso à internet por celular. Isso corresponde a 98,9% dos estudantes potiguares nessa faixa etária, percentual acima da média nacional (97,8%).

Esse é um dos resultados do suplemento Tecnologia da Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2019. O suplemento da PNAD Contínua traz um último retrato do acesso à internet, televisão e posse celular no Brasil antes da pandemia de covid-19.

PREÇO DE CELULAR É PRINCIPAL MOTIVO PARA ESTUDANTES NÃO TEREM APARELHO NO NORDESTE

No Nordeste, 3,6 milhões de estudantes de 10 anos ou mais de idade não possuem celular. Desse total, quase metade afirma que o preço os impede de ter o produto: 47,6% ou 1,7 milhão de estudantes.

Além do Nordeste, o valor do aparelho também é o principal motivo para não ter celular no Norte (45,4%) e Centro-oeste (35%). Só Norte e Nordeste, apresentam uma proporção maior de estudantes nessa situação do que a média brasileira (39,4%).

No Sudeste e Sul, a maior parte dos estudantes não têm celular, porque “costumavam a usar o celular de outra pessoa”.

CELULAR DE TERCEIROS

Para 28% dos estudantes sem celular do Nordeste, o motivo para não ter seu próprio aparelho é que “costumavam usar o telefone celular de outra pessoa”. O percentual corresponde a cerca de 1 milhão de pessoas da região.

A proporção é semelhante à do Brasil (29,6%). O Norte apresentou média abaixo da nacional (21,6%), e as demais regiões possuem proporções maiores de estudantes nessa situação: Sudeste (34,5%); Sul (34,2%); e Centro-oeste (32%).

APENAS 0,2% DA POPULAÇÃO NÃO TÊM CELULAR POR FALTA DE SERVIÇO DE REDE NO RN

O Rio Grande do Norte tem uma das menores proporções da população que não têm celular para uso pessoal por falta do serviço nos locais onde costumava frequentar. Somente 0,2% enfrentam esse problema.

A maior proporção de pessoas nessa situação está no Acre (20,7%). A média do Brasil é de 2% sem celular, porque não costumava ter o serviço nos locais que frequentava.

EM 30% DOS DOMICÍLIOS SEM INTERNET RN FALTA INTERESSE EM ACESSAR

Em 29,6% dos lares sem internet do Rio Grande do Norte, o motivo para não haver conexão com a rede é “falta de interesse”. Isso corresponde a cerca de 74 mil domicílios.

Essa é uma das maiores proporções da região Nordeste, semelhante à do Ceará (29,3%). A proporção do estado potiguar é maior do que a da região (25,7%), mas inferior à média do Brasil (32,9%).

Em 251 mil domicílios potiguares não há acesso à internet. Esse é o menor número para o estado desde que a pesquisa começou a investigar esse dado em 2016, quando havia 382 mil domicílios nessa situação no estado.